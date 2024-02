FIO-LAZIO, Al momento attesi 21mila tifosi viola al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Scontro diretto per l'Europa lunedì sera al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Una sfida importante per il club viola che avrà bisogno del maggior numero di sostenitori possibile per battere la formazione di Maurizio Sarri. Ad ora sono circa 21.000 i tifosi della Fiorentina attesi allo stadio, ma il dato è destinato a crescere nei prossimi giorni, con i biglietti che saranno in vendita(anche con diverse tariffe vantaggiose) fino al fischio d'inizio del match. Da sottolineare come la Curva Ferrovia sia chiusa a causa dell'inizio dei lavori propedeutici alla ristrutturazione del Franchi. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.