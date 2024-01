FIO-INT, Sfida a distanza tra Beltran e Lautaro Martinez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Allievo contro maestro. Titola così il Corriere Fiorentino la sfida nella sfida tra Lucas Beltran e Lautaro Martinez, compagni di nazionali ma avversari domenica sera. Il confronto tra i due sembra quasi “ridicolo”: 21 reti in 27 gare per il nerazzurro; 6 nelle medesime presenze per l’ex River.

Beltran però viene da 4 reti nelle ultime 6 partite, che lo hanno reso il centravanti titolare della squadra. Italiano domenica si affiderà nuovamente a lui, sperando che il confronto diretto con il capocannoniere del campionato gli possa essere da ulteriore stimolo visto che, fin dal giorno del suo arrivo a Firenze, in molti l’hanno paragonato proprio a Lautaro. Numeri simili tra i due al primo anno in A, con il Toro che nella sua prima stagione in Lombardia segnò 9 gol in 35 presenze.