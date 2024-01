FIO-INT, Previsti 35mila tifosi. Fiesole e ospiti sold out

NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, VIOLA IN SVANTAGGIO SU RIGORE AL 45' La Primavera è andata a riposo in svantaggio per 1-0. Il Frosinone è infatti passato sul prato dello stadio "Davide Astori" grazie ad un rigore trasformato da Selvini quasi alla mezzora. Il fallo di Scuderi su Molignano ha sollevato grandi... La Primavera è andata a riposo in svantaggio per 1-0. Il Frosinone è infatti passato sul prato dello stadio "Davide Astori" grazie ad un rigore trasformato da Selvini quasi alla mezzora. Il fallo di Scuderi su Molignano ha sollevato grandi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi