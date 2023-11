FIO-GENK, In caso di pareggio qualificazione a rischio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto da La Nazione con una vittoria oggi la squadra di Italiano arriverebbe all’ultima sfida con due risultati su tre per centrare la qualificazione da prima nel girone, dando per scontato il successo del Ferencvaros conl Cukaricki. Se invece gli ungheresi dovessero perdere o pareggiare sul campo dei serbi, la Fiorentina potrebbe festeggiare già stasera, perché in caso di vittoria col Genk i viola avrebbero la matematica certezza del primo posto. Solo e soltanto con i 3 punti, condizione necessaria per un verdetto positivo già stasera, intorno alle 23.

Una mancata vittoria oggi invece complicherebbe parecchio la situazione, perché a quel punto Genk e Ferencvaros arriverebbero all’ultima giornata con la possibilità di arrivare davanti ai viola, uno scenario che Gonzalez e compagni vogliono assolutamente evitare.