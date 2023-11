FIO-GENK, C'è Christensen. Davanti Ikoné, dubbio Nico

A poco più di ventiquattro ore da Fiorentina-Genk, la Nazione prova ad anticipare alcune scelte di formazione di Vincenzo Italiano: tanto turnover in vista anche dei prossimi impegni viola, con Oliver Christensen che dovrebbe ritornare tra i pali e Luca Ranieri pronto a dare il cambio a Quarta in mezzo alla difesa. A centrocampo spazio a Maxime Lopez con Mandragora, mentre sugli esterni torna Ikoné; trequartista favorito Barak per dar fiato a Bonaventura, a sinistra si candida Brekalo e dall'altra parte c'è il dubbio Gonzalez. Davanti, scrive la Nazione, Nzola parte in vantaggio per aver giocato meno a Milano, ma c’è anche l’opzione Kouame.