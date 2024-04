FIO-ATA, Da Bonaventura a Koopmeiners: quante sfide

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport scrive che la gara di stasera sarà contraddistinta da tante sfide chiave che potranno orientare il risultato. Bonaventura e Koopmeiners sulle due trequarti; l’alta velocità tra Nico Gonzalez e Lookman sulla fascia destra viola, la sinistra dell’Atalanta; sulla stessa corsia, Kayode contro Ruggeri, disfida di esterni italiani diversi per passo e per struttura; i due centravanti, l’esperto Belotti, che non ha mai sfondato in Nazionale, e il giovane Scamacca, che gioca per prendersi un posto fisso al centro dell’attacco azzurro. E saranno queste partite nella partita a indirizzare il vento.