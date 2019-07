FERRARINI, Voglio giocarmela in prima squadra viola

Il terzino viola Gabriele Ferrarini, che stasera sfiderà la Spagna con l'Italia Under 19, ha parlato a La Nazione: "Sto cercando di dare tutto me stesso per aiutare la mia Nazionale in un torneo così importante. Ricordo che l'anno scorso ce la giocammo fino in fondo contro la Spagna, per cui scenderemo in campo con la stessa voglia. Prima squadra? E' stato un traguardo importante, per il quale devo ringraziare mister Bigica. Finale di stagione? In generale è stato un periodo brutto perché il pubblico non ci ha per nulla aiutato, ma alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Se vorrò rimanere in Primavera? Spero senz'altro di giocare tra i professionisti, ma non nascondo di sognare anche un salto nella prima squadra viola per provare a giocarmela come stanno facendo Vlahovic, Montiel e Lakti".