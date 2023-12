FERRARA, Quarta-Ranieri gemelli del gol. E il Franchi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come tutti i sabati sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio la rubrica "Rock&Gol" di Benedetto Ferrara. Ecco alcuni dei passaggi più interessanti del suo editoriale odierno: "Non è escluso che a gennaio la società acquisti due centrali difensivi per spostare in avanti Quarta e Ranieri. Una fantasia. Ma mica poi tanto. Il destino di Italiano è davvero curioso. Lui ha riportato la squadra nelle zone alte, in Italia tutti parlano bene di lui e del suo calcio, ma qui non sfonda nei cuori della gente. Eppure gli hanno venduto un centravanti che segnava per prendergliene quattro che hanno visto più lo psicologo della porta avversaria, tanto che il lavoro del tecnico in questi due anni è stato quello di cercare soluzioni alternative: Torreira, Jack, Quarta, Ranieri….

di Brekalo, Sottil e Ikonè per il momento solo flebili lampi nel buio. E questa è la versione positiva. Beh, mettiamo che questi esterni tornino a vedere la porta, che Beltran capisca in che ruolo deve giocare e Nzola ridia il posto al suo fratello gemello che giocava nello Spezia. Immaginatevi cosa potrebbe diventare la Fiorentina. Una vera macchina da gol, e allora la zona Champions sarebbe davvero un obiettivo più che possibile, quasi automatico. Se volete un’idea regalo vi consigliamo il gioco da tavolo House of Franchi. Non dovete rispondere alle domande su “Chi si compra”, ma a quelle su “Ndoe si gioca”.