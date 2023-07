FERRARA, Premi a Fiorentina, Kokogol e Giuffredi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Benedetto Ferrara su La Nazione applaude l'inizio del ritiro nel nuovo centro sportivo e soprattutto il passo indietro che ha ripristinato le riduzioni per gli abbonamenti degli Under 14: "Così lo slogan “Generazione Viola” ha senso compiuto. Il valore della trasmissione generazionale di un colore e di una maglia ha un valore immenso". Poi si concentra su Kokorin: "Secondo premio al mitico Kokogol, il primo ad arrivare al Viola Park. Kokogol merita delle scuse. Un po’ il suo passato burrascoso, un po’ la sua presenza metafisica sul campo, lo avevano trasformato in uno di quei giocatori fantasma ottimi per tormentoni social. In realtà lui se n’è andato buono buono a Cipro e ha vinto due trofei. Sì, certo, non è come giocare il campionato italiano. In ogni caso lui è l’unico giocatore in ritiro che può dire di aver vinto la passata stagione. Non è poco. Bravo Kokogol".

Infine: "Terzo premio a Mario Giuffedi, che in un colpo solo ha portato Parisi (ottimo acquisto) e allo stesso tempo rinnovato i contratti di Biraghi e Ranieri".