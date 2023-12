FERRARA, Italiano scopre pragmatismo e corto muso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un corsivo di Benedetto Ferrara. Queste le sue parole: "Tre punti che raccontano la metamorfosi della squadra e, soprattutto, quella di un allenatore che ha scoperto il pragmatismo e i benefici del corto muso. Senza Nico, Jack e Quarta, la Fiorentina racconta una storia non esteticamente indimenticabile ma fondamentale per la classifica e per tenere viva la sfida da grande Europa.

Italiano sta crescendo insieme alla sua squadra, che con Verona e Monza ha preso tutto con un gol e la porta inviolata. Che approfittare di un calendario affettuoso fosse importante lo avevamo tutti chiaro in testa. Questa vittoria dimostra che la Fiorentina sta seguendo questa strada".