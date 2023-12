FERRARA, Da Zeman al Trap: il salto di Italiano. Bravo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Benedetto Ferrara su La Nazione analizza la trasformazione di Italiano in questi ultimi mesi. "Da Zeman al Trap: il ’salto’ di Vincenzo", è il titolo del commento in cui il giornalista spiega: "E’ stato un 2023 pieno di emozioni: un up&down (più down & up, ad essere precisi), iniziato con un coro (“fate ridere”) in un gennaio non facile seguito da una resurrezione che da Verona in poi ha riportato la Fiorentina in Europa, grazie anche al celebre stile Juve, chiuso da tre vittorie di corto muso e una classifica da urlo per la felicità dei tifosi e di Italiano, novello Malesani impazzito a fine partita sotto la curva. Nel mezzo tante storie, comprese due finali, con quella di Praga diventata col tempo la madre del mutamento esistenziale di un allenatore che da discepolo di Zeman si è trasformato in un update del Trap.

Come dire: il fine giustifica i mezzi. Tanto che se la domanda è: meglio perdere giocando bene o vincere con molto senso pratico, la risposta è scritta nella domanda stessa, che messa così sembra abbastanza idiota. Bravo Italiano".