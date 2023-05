FERRARA, Congratulazioni all'Eminem di Lega Pro

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine de La Nazione c'è il consueto editoriale di Benedetto Ferrara che scrive a proposito dello Scudetto del Napoli: "Eppure nessuno parla del vero eroe undergroud di questo terzo scudetto, l’Eminem di Lega pro, un rapper che aveva capito tutto senza farlo capire a noi, che per un lampo abbiamo tifato per lui. Son le cose della vita, vanno prese un po’ così. Perché Gollorius, all’anagrafe Pierluigi Gollini, è il vero vincitore, perché può festeggiare un titolo senza aver fatto quasi niente. Questione di porte girevoli. O di karma, fate voi. Lui a gennaio va a Napoli a fare la riserva e potrà scrivere sulla bio di aver fatto parte di un gruppo vincente. Sirigu viene a Firenze al posto suo, si fa male, e guarda la Fiorentina alla tv. Che storia. Beh, in fondo Benalouane era volato a Leicester per festeggiare uno scudetto imprevisto, tanto più per lui, che era venuto a Firenze senza mai vedere il campo".

Poi aggiunge: "Se a inizio stagione vi avessero detto che lo scudetto sarebbe andato a un presidente criticato per le cessioni eccellenti e con uno stadio che cade a pezzi un meraviglioso dubbio vi sarebbe venuto in testa, anche se, fatti due conti, avreste preso atto che ce n’era un altro in giro, e infatti ha vinto lui".