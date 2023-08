FERRARA, Arthur disegna calcio. Umiltà parola magica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione definisce la vittoria della Fiorentina a Genova come un "piccolo sogno di mezza estate". E scrive: "Tutti molto bene, benissimo. Ma Arthur, che non ha segnato ma ha comandato la squadra, ha aiutato tutti a fare un salto di personalità e di consapevolezza. Una piccola storia dentro una notte calda e perfetta, un disegnatore di calcio dal tratto felice che ha inventato, coi suoi compagni, una partita senza storia. Brava Fiorentina, che bella che sei. a strada è quella giusta, l’umiltà la parola magica per continuare così".