FEMMINILE, Oggi alle 15.15 al Viola Park per il 2° posto

Non solo la prima squadra maschile di scena oggi, come riporta La Nazione alle ore 15.15 al Viola Park andrà in scena Fiorentina-Sampdoria di calcio femminile. L'occasione per le ragazze di De La Fuente di dare seguito al passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori contro l'Inter, proseguire nella bella stagione e mettere pressione alla Juventus in chiave secondo posto.