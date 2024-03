FEMMINILE, La poule Scudetto inizia con un passo falso

Comincia con un passo falso la Poule Scudetto della Fiorentina Femminile che inciampa in trasferta contro il Sassuolo. La Nazione ricostruisce la sconfitta di ieri a causa del gol di Beccari, attaccante in prestito dalla Juventus, proprio negli ultimi minuti. Una partita giocata senza Boquete e a corrente alternata, chiusa come peggio non poteva essere. Restano comunque 10 i punti di vantaggio sulle neroverdi per il terzo posto che porterà a giocare la prossima Champions League femminile.