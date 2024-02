FEMMINILE, Chiusa la regular season. I prossimi impegni

FirenzeViola.it

Si è chiusa ieri la regular season della Fiorentina Femminile di De La Fuente, con la sconfitta al Viola Park per 1-0 in favore della capolista Roma, sempre più forte delle altre contendenti. La Fiorentina ha avuto le sue occasioni nel secondo tempo ma non le ha sfruttate, compreso un rigore non concesso per fallo di Linari su Longo, ora però è tempo di guardare avanti perché arrivano le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus il 3 e 9 marzo e poi sarà la volta della Poule Scudetto. A riportarlo è La Nazione.

Di seguito il programma completo:

Serie A Femminile, 18ª giornata

Già giocate

Sassuolo-Sampdoria 2-0

53' Kullashi (SAS), 69' Sabatino (SAS)

Fiorentina-Roma 0-1

43' Giugliano (R)

Domenica 18 Febbraio

Juventus-Napoli --> ore 12:30

Pomigliano-Como --> ore 15:00

Milan-Inter --> ore 17:00 (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA: Roma 48*, Juventus 40, Fiorentina 39*, Inter 26, Sassuolo 26*, Como 18, Sampdoria 18*, Milan 18, Napoli 6, Pomigliano 6

* una gara in più