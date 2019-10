FELTRI, Il ritratto di Pioli: alla Viola le qualità migliori

Sulle pagine di Tuttosport il quotidiano compie un ritratto di Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina oggi al Milan, attraverso la penna di Vittorio Feltri. Pioli non è un provocatore come Mourinho, scrive il quotidiano, né un sognatore o un rivoluzionario come sembrava essere Giampaolo. E non è neanche infervorato come Luciano Spalletti: Pioli è un allenatore normale a cui va dato il tempo di lavorare.

Alle contestazioni è già abituato, lui che alla Lazio visse quella della curva biancoceleste nei confronti di Lotito. Nel 2017 alla Fiorentina Pioli ha fatto valere il meglio di sé, quelle qualità umane che hanno traghettato la squadra attraverso il trauma della scomparsa di Astori. Dopo aver litigato con i Della Valle, però, gli ex proprietari gli hanno tolto la panchina per darla a Montella. Di sicuro non soffrirà le offese che arriveranno sui social: Pioli non li usa.