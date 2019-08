FASSONE, Commisso? Solo mosse ok. Montella...

L'ex dirigente del Milan Marco Fassone ha rilasciato una breve intervista a Il Corriere Fiorentino nella quale ha fatto le carte a quello che potrà essere il campionato della Fiorentina nella prossima stagione. Ecco le sue parole: "Si percepisce il clima favorevole, c’è voglia di ricreare basi solide dopo un’annata sofferta. Per quello che vedo, Commisso ha fatto solo mosse giuste. Ha preso Pradè che è uno dei migliori manager sul mercato, ha confermato Montella alla guida ricostituendo una coppia che ha già fatto bene. È una politica aziendale eccellente. Vincenzo ha una chance eccellente, è un allenatore competente e la merita. Può dimostrare di nuovo tutto il suo valore, sono convinto che ci riuscirà. Commisso è stato abile a trattenere Chiesa, lo ha convinto a rinunciare a tanti soldi. Non era scontata questa mossa dopo aver investito per acquistare la società. L'arrivo di Commisso? È un bene per il nostro calcio avere proprietà dall’estero che vogliono emergere. Firenze è la piazza giusta per lui, ma serviranno calma e tempo per riportare la Fiorentina in alto. Sicuramente la crescita in termini di classifica, rispetto ad un anno fa, sarà immediata".