FASCIA DESTRA, Venuti via, pronte due "soluzioni interne"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione sottolinea come la Fiorentina stia continuando a lavorare anche per il futuro. Ne è un fulgido esempio la Primavera di Aquilani vittoriosa anche ieri sul Bologna con un gran gol di Lucchesi, soprattutto perché sulla fascia destra sta già preparando le future alternative a Dodo: con Venuti che dal 1° luglio sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero, l'idea è di dare spazio a due soluzioni interne.

I nomi sono quelli di Niccolò Pierozzi (classe 2001, reduce da nove anni di vivaio a Firenze e protagonista di una grande stagione alla Reggina nel primo anno in B), e di Michael Kayode, di tre anni più giovane (gioca ancora in Primavera) ma in predicato di esordire presto tra i professionisti.