FASCE, Con il Cagliari scelte obbligate: è emergenza

L'edizione odierna di Repubblica parla delle scelte obbligate sulle fasce per Vincenzo Italiano. Per Biraghi nulla di grave, ma lo stato d'emergenza almeno col Cagliari rimane: domani sera tutto porta, gioco forza, al ritorno di Kayode a destra con Parisi a sinistra. Quel che pare certo, almeno per il momento, è che la Fiorentina non ha intenzione di intervenire sul mercato alla ricerca di un laterale difensivo destro tra gli svincolati.

Molto dipenderà anche dal percorso di riabilitazione che interesserà Dodò, con la finestra di gennaio che rimane comunque da osservare con attenzione in chiave calciomercato. Per ora fiducia massima in Kayode che va però sostenuto anche con scelte ponderate per non sprecare il suo talento.