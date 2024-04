FARAONI, Possibile il suo ritorno in campo dal 1º minuto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prevedere quali possano essere le scelte di Vincenzo Italiano questa sera, scrive La Nazione, è più che mai impresa ardua. La Fiorentina mercoledì in Coppa Italia ha annichilito l’Atalanta ma sullo sfondo c’è anche l’importantissimo quarto di finale di andata contro il Viktoria Plzen (giovedì ore 18:45 n.d.r.). Lecito, dunque, aspettarsi qualche rotazione, anche da parte dei big.

Per il quotidiano gli unici a sembrare certi di un posto sono Terracciano, Milenkovic, Biraghi, Mandragora e Beltran. Il resto è avvolto dal mistero. Per il resto tanti ballottaggi, soprattutto sulla corsia destra di difesa, dove anche Faraoni si inserisce nel “duello” tra Dodò e Kayode per una maglia dal primo minuto. A completare il reparto più Ranieri che Martinez Quarta. A centrocampo Arthur non sembra ancora al 100% e questo potrebbe favorire una riproposizione di Bonaventura. Mentre davanti, sulle corsie esterne, Nico e Sottil supporteranno il Gallo Belotti.