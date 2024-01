FARAONI, Ieri la prima seduta e oggi la convocazione

FirenzeViola.it

Come scritto dall'edizione odierna de La Nazione quella di ieri è stata la prima giornata da giocatore della Fiorentina per Davide Faraoni. L’ex capitano del Verona si è allenato in gruppo per la prima volta agli ordini di mister Italiano, che poi nel pomeriggio ha deciso di convocarlo subito per la gara di oggi con l’Udinese. Faraoni ha già scelto il suo numero di maglia: a Firenze utilizzerà il 22, numero lasciato libero in questa stagione da Nico.