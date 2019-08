FANTACALCIO, L'exploit potrebbe essere Vlahovic

La Gazzetta dello Sport, per il fantacalcio della prossima stagione, punta dritta su Dusan Vlahovic: potrebbe infatti essere il serbo la sorpresa a livello di gol per quanto riguarda la prossima stagione. Bomber letale in Primavera, ha già debuttato nello scorso campionato e da questa stagione sarà integrato stabilmente in prima squadra, riporta il quotidiano. Forse non partirà titolare, ma con il mercato viola in piena evoluzione, è probabile che i 4 Magic milioni della sua quotazione (valuta che usa Gazzetta per valutare i giocatori) possono essere ampiamente ripagati da presenze e magari i primi +3 in carriera al fantacalcio.