FALLI DI MANO, Da Zielinski a De Ligt: che confusione

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è un focus sull'interpretazione che gli arbitri stanno dando in questa serie A al fallo di mano, non sempre lineare. La rosea tira in ballo il primo episodio della stagione, quello del calcio di rigore fischiato alla Fiorentina per fallo di mano di Zielinski in Fiorentina-Napoli, per arrivare fino al fallo di mano di De Ligt non sanzionato nel derby contro il Torino.

Il primo motivo della confusione sta in un regolamento che invece di semplificare ingarbuglia le cose. La discriminante, oltre alla volontarietà del gesto, è la posizione delle braccia: se sono aperte rispetto al corpo o no e «in posizione innaturale». Fino a oggi si è andati in ordine sparso.

E finché la norma non cambierà - conclude il quotidiano- si dovrà lavorare per dare ulteriori linee guida perché il fallo di mano non diventi la spada di Damocle di ogni domenica fino a fine stagione.