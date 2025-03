Fagioli una luce (fioca) ad Atene. Ecco il suo ruolo migliore per la Gazzetta

La Gazzetta dello Sport paragona la prestazione di Nicolò Fagioli allo Spyros Louis di Atene come a una luce che ha offerto qualche bagliore nel buio della Fiorentina contro il Panathinaikos. Una luce fioca, certo, ma che fa ben sperare per il futuro della squadra viola e del centrocampista arrivato nelle ultime ore del calciomercato invernale dalla Juventus. Ad Atene Fagioli ha segnato, ha creato un’altra occasione, ha voluto la palla, ha cercato di prendersi finalmente la squadra.

Dopo la lunga inattività della scorsa stagione e l’utilizzo a singhiozzo con la Juve nella prima parte di questa, Nicolò ha bisogno di giocare con continuità. Ma in quale ruolo? E in quale sistema? In carriera ha fatto un po’ di tutto: il play, la mezzala, il trequartista. Secondo la rosea, l’impressione è che sia una mezzala di regia e non di inserimento. Può arrivare al tiro ma in un’azione manovrata, più difficilmente con un perentorio inserimento alla Frattesi. Ha tecnica e visione di gioco, sa individuare i tempi giusti. In un reparto a tre le sue qualità potrebbero emergere meglio. Ad Atene ha iniziato da mezzala destra e proseguito da mezzala sinistra con alcune divagazioni centrali.