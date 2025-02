Fagioli resta la priorità viola. Per il Corriere Fiorentino sullo sfondo Fazzini, Bondo e Cristante

Manovre in corso per la Fiorentina sul mercato dei centrocampisti. La squadra mercato di Commisso è a lavoro da ore per limare la trattativa Nicolò Fagioli, su cui Pradè e Goretti stanno spingendo pur scontrandosi con le richieste della Juventus, che accetta un prestito ma con l'obbligo di riscatto.

La situazione è in divenire ma ancora non si è sbloccata, la Fiorentina ci proverà ancora ma nel frattempo non può privarsi di piani B. Che corrispondono, per il Corriere Fiorentino, ai nomi di Jacopo Fazzini, Warren Bondo e Bryan Cristante, tutti sondati dai viola ma mai approfonditi del tutto, se pur sempre sullo sfondo, a maggior ragione nelle ultime ore di mercato.