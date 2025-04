Fagioli, nessuna squalifica in vista. Concentrazione sulla Fiorentina

Ieri è tornato di stretta attualità lo scandalo delle scommesse su siti illegali nel mondo del calcio. Tra i nomi toccati anche quelli dei due viola Fagioli e Zaniolo. Se l'ex Atalanta ha un ruolo più marginale non avendo scommesso sul calcio, il classe 2001 piacentino invece quando l'inchiesta partì finì nell'occhio del ciclone e dovette scontare una squalifica di 7 mesi più una serie di incontri con le scuole calcio per sensibilizzare sul tema.

Oggi la Fiorentina e il calciatore non rischiano niente da un punto di vista sportivo. Come riportato da La Nazione l'inchiesta andrà avanti sotto il profilo penale ma Fagioli è tranquillo e totalmente concentrato sulla Fiorentina e sul campo. Domani ci sarà un match fondamentale contro il Parma, una partita in cui l'ex Juventus proverà a riscattare l'errore commesso a Celje giovedì sera appena entrato in campo. Una leggerezza in un avventura fin qui più che postiva in maglia viola.