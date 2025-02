Fagioli-Fiorentina, c'è anche un'ipotesi diversa in ballo con la Juventus

Per quanto riguarda Nicolò Fagioli e l'interesse della Fiorentina, l'edizione odierna de La Nazione riporta come il club viola possa prevedere uno scenario diverso: se non riuscirà a mettersi d'accordo oggi entro le 24 con la Juventus, è possibile che i club restino comunque in contatto tutto il giorno e che alla fine il club bianconero conceda ai viola di mettere sotto contratto Fagioli per questa stagione e poi rivedere l'eventuale operazione a titolo definitivo nel corso del mercato della prossima estate.

Il riscatto da 20 milioni di euro è piuttosto alto ma sul giocatore c'è anche il Marsiglia che si è portato avanti in pressing sul centrocampista classe 2001.