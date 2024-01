F. TERRACCIANO, Viola rivale seria, ma il Milan è avanti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel fare il punto di mercato attorno al Milan, La Gazzetta dello Sport chiama in causa anche la Fiorentina visto l’interesse in comune fra i due club per Filippo Terracciano. Come riporta la Rosea, i viola sono una rivale serie per il classe 2003 ma i rossoneri hanno incontrato l’agente e Terracciano è più che interessato al salto in una grande. L'Hellas con 6-7 milioni è pronto a farlo partire, la bilancia pende al momento dalla parte del Milan, che deve decidere però se affondare il colpo o meno.