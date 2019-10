F. DE JONG, De Ligt ha fatto bene contro la Fiorentina

Il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong ha parlato così a La Gazzetta dello Sport del suo ex compagno di squadra Matthijs de Ligt. Queste le sue parole: "Non posso parlare in maniera approfondita di lui perché ho visto solamente le gare contro la Fiorentina e l'Atletico Madrid dove secondo me ha fatto bene. È partito bene, sta giocando molto, è positivo sia arrivato alla Juventus così giovane come una stella".