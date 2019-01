EYSSERIC, Corvino a Milano valuta tre proposte

Tuttosport stamani in edicola parla anche di Valentin Eysseric, trequartista francese in uscita dalla Fiorentina. Per l'ex Nizza in questo momento Pantaleo Corvino sta valutando tre proposte arrivate negli ultimi giorni a Milano e dovrà prendere una decisione riguardo al futuro del giocatore ormai ai margini della rosa. Diks invece - scrive ancora il quotidiano - è sempre più vicino allo Standard Liegi: quasi definito il prestito.