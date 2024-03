EX VIOLA, Nardi: "Grazie ai maestri Donadel e Aquilani"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Tirreno, stamani in edicola, ha realizzato un’intervista a Niccolò Nardi, ex Fiorentina Primavera che oggi gioca in Serie D al Livorno: "Nelle giovanili viola ho avuto due grandi maestri. Marco Donadel, che era un martello, un motivatore, e Alberto Aquilani che curava i dettagli. Ci spiegava tante accortezze per stare in campo e devo dire che essendo stato un trequartista un po’ si rivedeva in me.

Personalmente devo tutto alla mia famiglia, a mio padre Francesco, a mia madre Silvia e anche alla mia sorellina Viola. Perché nei momenti neri, quando ero sfiduciato e volevo lasciare il settore giovanile della Fiorentina perché non riuscivo ad emergere, mi hanno dato la forza di tenere duro e imparare a lottare".