EX VIOLA, Masitto: "Non feci giocare Zaniolo perché..."

L'ex tecnico del settore giovanile viola, oggi vice-allenatore della Feralpisalò, Cristiano Masitto ha parlato dell'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ai tempi della Fiorentina: "Non lo feci giocare per cinque partite perché non aveva il giusto atteggiamento in allenamento. Lo dissi al padre Igor: 'Tuo figlio è fortissimo, ma io devo insegnargli come crescere'. Se avessi avuto una lezione così, forse anche io avrei fatto un'altra carriera...".