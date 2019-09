EX PRES. AREZZO, Esonerai Sarri. Commisso...

L'ex presidente dell'Arezzo Piero Mancini, sulle colonne del Corriere Fiorentino parla di Maurizio Sarri, parlando della scelta di esonerarlo: "La squadra era calata, non riuscivamo a fare risultati e contro la Triestina giocò una pessima partita. Così richiamammo Conte, che infatti fece un girone di ritorno strepitoso. Alla fine, però, siamo retrocessi lo stesso. Lui lo seppe dalla radio quando era in pullman sulla via del ritorno". E su Rocco Commisso aggiunge: "Non deve mai perdere l’affetto dei fiorentini, altrimenti è finita. I soldi investiti nel calcio sono persi, è la passione che ti tiene in piedi, finché puoi spendere".

Per chi tiferò sabato? "Difficile, di certo non per la Juventus. Perdendo contro Lo Spezia in casa, proprio nella stagione dell’avvicendamento Conte-Sarri-Conte, ci condannò alla retrocessione in C".