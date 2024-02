EX OBIETTIVI, Zanetti: "Baldanzi può giocare con Dybala"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha espresso il suo parere riguardo al passaggio di Tommaso Baldanzi alla Roma. Queste le parole dell'ex tecnico azzurro: "Mi sono accorto in estate che Tommaso aveva qualità diverse dagli altri e che meritava di accorciare i tempi d’inserimento in prima squadra. Non è stato difficile. È rapido, tecnico, ha un bel tiro, ma l’aspetto che più colpisce è la personalità. Nella vita è timido quanto è sfrontato in campo. Per lui giocare in allenamento o in uno stadio pieno non fa differenza. Come posizione lui è un 10 classico. Per me può giocare trequartista in un 4-3-1-2 o sotto punta nel 4-2-3-1. Ma può anche imparare a fare la mezzala, certo con caratteristiche offensive".

Nella Roma sarà il vice Dybala in un 4-3-3 ibrido?

"Per me può anche integrarsi con Dybala, non essere solo la sua alternativa. Di sicuro ha molti margini di miglioramento e con un allenatore come De Rossi crescerà anche in una posizione nuova".