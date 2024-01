EX CAPO SCOUT ACF, Sarei rimasto. Consiglio Jashari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Antonio Tramontano, per quattro anni alla Fiorentina tra ruoli da analista e alla fine responsabile del dipartimento scouting del club viola, ha parlato a Repubblica raccontando: "Dopo quattro anni la direzione generale mi ha comunicato che il mio contratto in scadenza non sarebbe stato rinnovato. Mi avrebbe fatto piacere continuare il progetto, ma sono certo che Barone abbia apprezzato la qualità del mio lavoro e abbia percepito che ho sempre operato nell’interesse dell’azienda. Resto grato alla Fiorentina, a Commisso e a Barone".

Dopo aver smentito le voci di una possibile promozione a direttore sportivo alla Fiorentina, il 34enne parla anche dei consigli per il mercato di gennaio: "In Italia porterei Alexander Prassdello Strum Graz e Ardon Jashari del Lucerna. Sono curioso come maturerà nel suo percorso Missori del Sassuolo". Infine una battuta sul futuro: "Sono in contatto con vari club per valutare eventuali ruoli nell’area tecnica. Sono alla ricerca di un ambiente dove poter esprimere l’esperienza che ho costruito nel corso degli ultimi anni e continuare a crescere".