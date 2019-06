Spunta un nuovo nome per la fascia. Secondo quanto riporta La Nazione, si tratta dell'ala esterna classe '98 Florinel Coman, in forza al FCSB (l'ex Steaua Bucarest). Seguito dai viola nel corso dell'Europeo U21, Coman è uno dei prospetti più interessanti della Romania e l'operazione potrebbe andare in porto per una cifra attorno ai 3,5 milioni di euro.