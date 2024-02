EUROPA, Classifica da aggiustare prima della UECL

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino analizza la corsa europea: in sette per un obiettivo, con la Fiorentina ancora in corsa che si è però vista superare da Napoli e Bologna nelle ultime ore. La frenata in classifica dei viola è evidente. Scrive il Corriere: - Ai 33 punti con i quali i viola avevano chiuso il 2023, con due punti di vantaggio sul Bologna quinto e appena tre in meno dal Milan terzo, nel nuovo anno se n’è aggiunto solo uno per il pareggio interno con l’Udinese, mentre l’Atalanta prossima avversaria in semifinale di Coppa Italia ne ha collezionati 10-.

Tempo per riprendersi ce n'è, ma ci sono soprattutto tante avversarie che appaiono più in forma e una difficoltà del calendario che andrà in crescendo dopo il Frosinone. Da aggiungere a tutto questo il fatto che a marzo torneranno gli impegni di Conference League (sorteggio degli ottavi di finale il 23 febbraio), mentre aprile sarà il mese della semifinale di Coppa Italia con le due semifinali.