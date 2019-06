EURO U21, Le probabili di Italia-Polonia: Chiesa c'è

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola affronta anche l'argomento relativo alla partita di stasera degli Europei U21, che vedrà l'Italia sfidare i pari età della Polonia. Nello stilare la probabile formazione, la Rosea conferma che Federico Chiesa sarà ancora presente dal 1' nel tridente offensivo scelto dal ct Di Biagio, il quale dovrà rinunciare agli infortunati Kean e Zaniolo, rimpiazzati da Orsolini e Cutrone. Ecco di seguito i probabili undici azzurri per la partita di stasera, di nuovo al Dall'Ara di Bologna e in programma alle ore 21.

Italia (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.