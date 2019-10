EURO 2020, 18 Azzurri già certi: tra questi c'è Chiesa

La Gazzetta dello Sport di oggi in edicola ipotizza già una possibile rosa dell'Italia per i prossimi Europei, con gli Azzurri di Mancini che, vincendo nella scorsa sfida interna con la Grecia, si sono già aggiudicati il ticket per la fase a gironi. Nello stabilire che 18 giocatori siano già certi di un posto, la Rosea include nella lista anche Federico Chiesa, esterno della Fiorentina quasi inamovibile per il commissario tecnico.