ESUBERI, Viola primi in A: sono 10 più Simeone

Nell'edizione nazionale di Repubblica, il quotidiano affronta il tema degli esuberi presenti tra le squadre di Serie A. Quest'anno un totale di 113 giocatori che si allenano, seguono le riunioni e fanno la doccia con i compagni, ma che il campo quest'anno non lo vedranno mai. Una situazione ben conosciuta in casa Fiorentina, dal momento che proprio la società viola detiene il numero più alto di esuberi: 10 uomini da piazzare più Giovanni Simeone che sembra fuori dal progetto. Parma e Lazio, 7 uomini in eccesso, non è che sorridano. Solo il neopromosso Brescia non spreca un euro: zero esuberi tra i 25 in organico. Se gli allenatori lamentano la difficoltà di lavorare con rose troppo larghe, le società si preoccupano dei conti: i 113 calciatori di troppo hanno stipendi annuali superiori ai 200 milioni, tasse comprese.