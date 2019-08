ESUBERI, La colonia francese è out: tutti in partenza

La Nazione in edicola stamani fa il punto sul mercato in uscita analizzando i nomi di coloro che sono rimasti fuori dalla lista convocati per il mini ritiro di Montecatini: Dabo, Eysseric e Thereau. La colonia francese dimagrisce e si sfalda. Infatti i tre francesi non fanno più parte del progetto viola e sono rimasti ad allenarsi separatamente in città. Oltre a loro tre, Pradè dovrà trovare anche una sistemazione a Cristoforo.