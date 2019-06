ESUBERI, La carica dei 30: si rivedono Thereau e Sapo

Come riporta La Nazione, a rientrare alla base potrebbero essere più o meno una trentina di giocatori. Ossia coloro che la scorsa stagione hanno giocato in prestito secco o il cui riscatto non verrà esercitato. C'è chi, come Cristoforo, è già rientrato a Firenze dopo solo 786 minuti nel Getafe. Si valuteranno anche Saponara, di ritorno dalla Samp, e Thereau, dopo solo 5 presenze al Cagliari e il cui contratto scadrà tra un anno. Per quanto concerne Eysseric, invece, il Nantes non verserà i 3,5 milioni fissati per il suo cartellino, mentre per Dragowski il prestito secco impone il ritorno. Ci saranno poi da analizzare tutti gli altri casi: Zekhnini, Rasmussen, Zurkoski, Sottil, Gori, Ranieri, Castrovilli, Venuti, Baez, Schetino, Cerofolini, Pinto, Salifu, Mosti, Hristov, Bangu, Marozzi, Trovato, Caso, Zanon e Maxi Olivera.