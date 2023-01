ESTERNI, Berardi piace ma è impossibile. Brekalo...

Spostando l'attenzione sugli esterni, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, associa nuovamente il nome di Domenico Berardi in ottica Fiorentina, essendo, quest'ultimo, l’unico giocatore che i dirigenti hanno sempre reputato in grado eventualmente di innalzare il valore tra i giocatori non impossibili (alla Leao per intendersi). Allo stesso tempo, tra prezzo del cartellino, situazione del Sassuolo in classifica ed il lungo contratto, non pare proprio cosa. Brekalo piace molto e l’idea di prenderlo a parametro per giugno potrebbe eventualmente essere anticipata a gennaio, anche se il giocatore dovrebbe tornare al top della forma e la Fiorentina, adesso, ha bisogno di giocatori pronti.