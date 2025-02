Esodo viola a Verona, 4000 tifosi gigliati spingeranno la Fiorentina

Nonostante le due sconfitte consecutive in campionato Firenze crede nella Fiorentina e lo dimostrerà anche oggi pomeriggio. Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona infatti sono attesi tra i 3500 e i 4000 sostenitori gigliati. Una bella manifestazione di affetto verso la squadra di Palladino per un match fondamentale per le ambizioni europee dei toscani. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, il popolo viola non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra e storicamente lo stadio Bentegodi, al netto dello storico gemellaggio tra le due tifoserie, è stato spesso teatro di grandi testimonianze di affetto da parte dei tifosi fiorentini. La più grande probabilmente risale a quasi vent'anni fa quando la Fiorentina di Cesare Prandelli affrontò il Chievo all'ultima giornata di campionato conquistando, grazie alle reti di Dainelli e Toni, la qualificazione alla Champions League (poi revocata con Calciopoli).

Altri tempi, altra Fiorentina e forse anche altre prospettive. Anche questa formazione viola però ha le capacità per far sognare i suoi tifosi e credere nell'impresa di riportare l'Europa che conta nel capoluogo toscano. Palladino ha sempre detto di voler far meglio del girone di andata senza fissare un traguardo preciso. L'indirizzo però è stato dato e tanto passerà anche dalla trasferta di quersto pomeriggio in terra veneta. Per questo il tifo viola si è mobilitato, per spingere la Fiorentina all'inseguimento di un sogno.