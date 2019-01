ENTRATE, Torna l'idea Depaoli. Diawara-Gaglia...

Come sottolinea questa mattina l’edizione odierna de La Nazione, il Chievo potrebbe parlare (adesso) con la Fiorentina del futuro del terzino Fabio Depaoli. Ovviamente si tratterebbe di un’operazione in prospettiva e non per l’immediato. Occhio infine ad altri nomi in entrata: Diawara è il vero obiettivo per la mediana ma è molto probabile che il discorso si riapra per luglio. Gagliardini piace molto a Pioli, ma la volontà del giocatore non combacia con le idee della Fiorentina.