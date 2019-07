ENTRATE, Lirola costa? C'è Mehele. Rafinha...

Dalla Spagna si parla del forte interessamento della Fiorentina per Rafinha. Il giocatore in uscita dal Barcellona costa però 15 milioni, cifra troppo alta per i viola. E a proposito di voci impossibili, il Corriere dello Sport registra quella su Dzeko che comunque sta per chiudere l'Inter. Al di là dei colpi ci sono poi operazioni che Pradè porta avanti sotto traccia, come l'acquisto di Lirola. Per ora il Sassuolo chiede 13 milioni, i viola ne offrono 10 e se i neroverdi non limano le pretese il ds potrebbe virare sull'esterno destro del Genk Mehele, Under 21, giovane e di prospettiva. Si lavora inoltre sulle cessioni di Cristoforo, Dabo e company. Montella vorrebbe invece trattenere Sottil che piace molto al Pescara.