Ennesima sfida alle big e tabù trasferta da sfatare: il CorSport presenta così Milan-Fiorentina

Sulle colonne del Corriere dello Sport spazio alla presentazione di Milan-Fiorentina: il quotidiano sottolinea come i viola affrontino una squadra in difficoltà ma dal valore assoluto. Secondo transfermarkt.it, i rossoneri vantano la terza rosa più costosa della Serie A (523,50 milioni di euro), dietro solo a Inter e Juventus. I viola, invece, sono al nono posto con 281,80 milioni, un divario di oltre 200 milioni. Nonostante ciò, la squadra di Raffaele Palladino arriva a San Siro con grande fiducia, forte del proprio stato di forma.

Occhio al problema trasferta: la Fiorentina si è dimostrata una schiacciasassi contro le big del campionato, battendo tutte le principali squadre, incluso il Milan, ma solo in casa. L’unica vittoria esterna contro un’avversaria di alta classifica è arrivata contro la Lazio. Per imporsi in trasferta servirà replicare l'atteggiamento visto al Franchi. In casa, la Fiorentina è una delle migliori squadre del campionato, con 33 punti in 16 giornate, dietro solo a Inter e Napoli. Tuttavia, il rendimento in trasferta è meno brillante: 18 punti in 14 gare, con una media di 1,3 punti a partita. Per centrare un piazzamento europeo, sarà fondamentale migliorare fuori casa nelle ultime otto giornate, a partire dalla sfida contro il Milan. Palladino vuole dimostrare che i suoi possono battere le grandi anche lontano dal Franchi.