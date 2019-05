EMPOLI, Vicenda Traorè fa vacillare l'asse di mercato

Nella giornata di ieri sono arrivate le parole del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, attraverso le quali è stato bloccato l'acquisto del talentuoso centrocampista ivoriano Hamed Traorè da parte della Fiorentina. Questo - secondo il Corriere Fiorentino - segna in pratica la fine di un asse di mercato che dopo anni di indifferenza era rifiorito due stagioni fa. A cominciare dall'arrivo in viola di Riccardo Saponara nel gennaio 2017, affare che divenne vero e proprio preludio a un ampio tavolo di trattative, poi sviluppato nuovamente a gennaio. Nel recente mercato invernale sono invece andate in porto le trattative per Diks e Dragowski, finiti ad Empoli, mentre a Firenze, oltre a Terracciano arrivato a gennaio, sbarcherà in estate il difensore Rasmussen per 7 milioni. Affari che adesso rischiano di diventare casi isolati.