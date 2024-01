EMPOLI, Altro no. Linea dura Viola per restare al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un altro no di Empoli, l’ennesimo. Il muro della Fiorentina sul Padovani e addirittura la minaccia della proprietà viola di portare la squadra fuori regione se non ci sarà una proroga dei lavori al Franchi tale da permettere la coesistenza dei cantieri durante le partite. È questo, come sottolinea la Repubblica, l’esito del summit avvenuto ieri in Prefettura a Firenze, con tutte le parti della questione stadio coinvolte.

Lo scenario che si prospetta è il seguente: la Fiorentina non vuole giocare fuori dal Franchi, nè a Empoli - che comunque è contraria - nè al Padovani, dove non intende mettere un euro; il Comune di Firenze chiede di non perdere i fondi ottenuti per il restyling ma si dice disponibile a posticipare l’avvio dei lavori. Servirà un ok del governo però, altrimenti nulla. Se non salterà fuori una soluzione, procedere con i lavori del restyling diverrà “mission impossible” per Palazzo Vecchio.

La sensazione - aggiunge il quotidiano - è che alla Fiorentina interessi non tanto lo stadio dove giocherà durante i lavori, ma il nuovo Franchi: concessione, soldi da mettere, tipo di canone. Per il momento la linea è muso duro: no al Castellani e a Empoli, no al Padovani, dove è stato ribadito che la Fiorentina non metterà un euro, sì soltanto alla proroga e a giocare al Franchi il più possibile. Altrimenti senza proroga, l’ipotesi lanciata dal dg viola Barone è stata quella di portare la squadra fuori dalla Toscana. Nardella avrebbe invece trovato un’intesa con Butti, rappresentante della Lega sul fronte Padovani: anche con i due lotti previsti dal Comune, con investimento di 10 milioni di euro e 8mila posti disponibili, si potrebbe ospitare la Serie A. Anche questa soluzione però non ha incontrato i favori della Fiorentina, preoccupata su come gestire il flusso degli spettatori - visti i 17mila abbonati - e di ricavi da stadio che scenderebbero. La tensione in casa viola è palpabile. E l’uscita di Barone scuro in volto e senza dichiarazioni dopo il summit di ieri, lo dimostra - chiosa la Repubblica -.